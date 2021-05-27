Нижегородский суд приговорил «вора в законе» к десяти годам тюрьмы

Нижний Новгород, 27 мая. Нижегородский «вор в законе» Виктор Жаринов по прозвищу «Цезарь» отправится за решетку на 10 лет решением областного суда.

Подсудимого признали виновным по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Соучастие в похищении человека». Помимо тюрьмы «Цезаря» ждет штраф в размере одного миллиона рублей.

Также были признаны виновными и два его подельника Артур Арутюнян и Сергей Голубев. Первый пробудет за решеткой шесть лет, а второй – четыре года условно. Арутюняна ждет также год ограничением свободы, Голубева – четыре года испытательного срока.

Жаринов был в Нижегородской области криминальным авторитетом. Согласно информации правоохранителей, он занимался контролем финансов в этой системе.

Недавно стало известно, что другой "вор в законе" по кличке "Циркач" проходил по делу о создании преступного сообщества. До отъезда за границу он проживал в Подмосковье. В 2019 году его объявили в розыск как скрывшегося от следствия.