Госдепартамент заявил о выполнении США обязательств в рамках ДСНВ

Вашингтон, 27 мая. США полностью соблюдают обязательства в рамках ДСНВ, заявили в Госдепартаменте.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона в вопросе переоборудования носителей беспокоят Москву. Хоть они и не нарушают договор, они остаются поводом для внимания.

Госдеп ответил на просьбу РИА Новости прокомментировать озвученные МИД РФ претензии. Внешнеполитическое ведомство США отмечает, что все конвертационные процедуры «соответствуют решениям двусторонней консультативной комиссии».

«Договор продлен на пять лет, с чем согласилась Россия в феврале. США полностью соблюдают свои договорные обязательства и реализуют ДСНВ», — заявили в Госдепе.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал согласие США продлить ДСНВ. Он отметил, что такое решение предстает обнадеживающим моментом в отношениях стран.