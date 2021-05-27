Аэропорты Поморья и НАО продолжат работать в обычном режиме после смены статуса

Архангельск, 27 мая. Аэропорты Поморья и Ненецкого автономного округа продолжат работать в штатном режиме, несмотря на новый статус взлетно-посадочных полос.

Распоряжение правительства РФ о закрытии для обслуживания воздушных судов некоторых аэропортов Архангельской области и НАО обусловлено требованиями законодательства, пояснил депутат Госдумы от НАО Сергей Коткин в беседе с ТАСС.

Указанные в распоряжении аэропорты еще четыре года назад по инициативе Нарьян-Марского авиаотряда начали работать в новом статусе, однако в соответствии с Воздушным кодексом такие решения могут приниматься только распоряжением Правительства РФ. Поэтому можно сказать, что 24 мая формальную часть привели в соответствие с федеральным законодательством. На работе самолетов, перевозке пассажиров и багажа эта мера никак не отразится, успокоил жителей регионов депутат.

Недавно генеральный директор калининградского аэропорта «Храброво» Александр Корытный заявил, что предприятие планирует принять более 3 миллионов посетителей в этом году. Если прогнозы руководства сбудутся, то показатель побьет исторический рекорд региона.