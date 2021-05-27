Global Times: Россия и Китай объединяются против «угнетателя» США

Москва, 27 мая. Если Вашингтон и его союзники будут усиливать давление на Москву и Пекин, то двум государствам остается только сплотиться, что лишь усилит их взаимную поддержку.

Представители КНР и РФ 25 мая провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы стратегической безопасности. Белый дом следит за этой ситуацией, особенно в свете недавних переговоров между МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Автор издания Global Times считает, что спекуляции вокруг отношений Китай и России надуманны. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Российско-китайское всестороннее стратегическое партнерство и взаимодействие в новую эпоху устойчиво, имеет прочные гарантии, в нем нет запретных тем и верхних пределов», — отмечает журналист.

Он считает, что отношения между Пекином и Москвой находятся на самом высоком уровне. Никакое политическое вмешательство не сможет негативно повлиять на стратегическое взаимодействие стран-партнеров.

«Россия и Китай сближаются в стратегическом плане, потому что США и их главные союзники оказывают на них давление. Однако российско-китайское всестороннее стратегическое партнерство и взаимодействие в новую эпоху намного прочнее этой временной геополитической динамики», — подчеркнул автор.

Он добавил, что Белый дом видит серьезную угрозу в российской военной мощи. Он мешает Китаю развиваться. КНР и РФ не ослабят бдительность и не позволят США вбить клин между государствами.

Ранее стало известно, что украинские эксперты считают, что президента России и США в ходе переговоров в Женеве прекрасно обойдутся без участия украинского лидера Владимира Зеленского.