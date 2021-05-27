Минздрав Турции поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с коронавирусом

Анкара, 27 мая. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа признался, что его страна благодарна России за оказанную поддержку в борьбе с распространением коронавируса.

Россия подписала с Турцией соглашение о поставке вакцины «Спутник V». Коджа отметил, что Анкара давно этого хотела.

«С самого начала разработки российской вакцины «Спутник V» мы находимся в контакте относительно ее поставок. Сейчас подписано соглашение о поставке... этой вакцины. Я благодарю российские власти за поддержку, связанную с этим соглашением», — подчеркнул турецкий министр в беседе с журналистами.

Турция, как отметил Коджа, подписала соглашения на поставку 270 миллионов доз различных вакцин от коронавируса. Это втрое больше численности населения страны.

Турецкие власти, как стало известно недавно, готовы отменить для российских граждан требование об обязательном ПЦР-тестировании на коронавирус. Это решение Анкара может принять в связи с успехами России в борьбе с COVID-19.