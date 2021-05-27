Американские специалисты нашли способ скинуть ядерную бомбу на Россию

Вашингтон, 27 мая. Многоразовые мини-шаттлы X-37B США и не годятся для использования ядерного оружия.

Глава концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова заявила, что американские космолеты X-37 есть в двух разновидностях и могут перевозить до шести ядерных боеголовок. Опрошенные журналом Popular Mechanics эксперты заявили, что X-37В может начать ядерную войну в России.

Однако, чтобы сбросить на Москву ядерную бомбу, нужна будет современная модификация шаттла и боеголовки. На сегодняшний день X-37В не подходит для этого и вмещает только три бомбы.

При попытке США сбросить бомбу на Россию, XB-37B должен был бы изменить траекторию, что не могло бы ускользнуть от взгляда русских. Единственным вариантом атаки специалисты назвали южное направление, где «система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) не сможет его обнаружить».

Ранее Пентагон сообщил, что в США никто не вешает на Россию ярлык врага. Представитель американского военного ведомства Джон Кирби отметил, что в США касательно России «так не выражаются».