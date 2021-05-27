Финансовый эксперт рассказал о влиянии нефти на рубль в ближайшие недели

Москва, 27 мая. Значительное снижение цены барреля сорта нефти может в будущем стать причиной волатильности рубля. Об этом заявил финансовый аналитик Евгений Миронюк.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что рынок нефти ждет итогов американо-иранских переговоров. Если сторонам удастся договориться, то Brent достигнет 60-70 долларов за баррель.

Рубль поддерживает стабилизация геополитического фона в ожидании встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Бадена в июне, уверен Миронюкк. Эксперт также полагает, что положительно на рубль повлиял пик налоговых выплат.

Он заявил, что рубль окажется под небольшим давлением в июне-июле. Большинство крупных компаний будут выплачивать в это время дивиденды, которые акционеры конвертируют в валюту.

Специалист полагает, что в ближайшие недели доллар будет стоить 72,5 рубля. Однако рост до 76 рублей сохранится ввиду присутствия факторов риска, уверен Миронюк.