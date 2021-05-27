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27 мая 03:35
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Политика
Депутаты Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра Гуменюка
03:23
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Как за четыре года на Украине выросли цены на продукты
03:20
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Фургалу больше не грозит пожизненный срок
03:18
Общество
Екатеринбуржец столкнулся с новым видом мошенничества в России
03:00
Общество
Как накопить финансовую подушку безопасности при невысоком доходе? Советы эксперта
02:53
Политика
Госдепартамент заявил о выполнении США обязательств в рамках ДСНВ
02:53
Общество
Нижегородский суд приговорил «вора в законе» к десяти годам тюрьмы
02:43
Общество
Аэропорты Поморья и НАО продолжат работать в обычном режиме после смены статуса
02:41
Политика
Global Times: Россия и Китай объединяются против «угнетателя» США
02:41
Политика
Минздрав Турции поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с коронавирусом
02:24
Армия
Американские специалисты нашли способ скинуть ядерную бомбу на Россию
02:20
Технологии
Компания Nvidia рассказала о вкладе майнеров в свой рост
02:16
Экономика
Финансовый эксперт рассказал о влиянии нефти на рубль в ближайшие недели
02:15
Общество
Россиянам объяснили опасные последствия публикаций в соцсетях
02:13
Экономика
Финансист назвал лучший способ защиты от грядущего кризиса
02:07
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила о неудаче при поступлении на юридический факультет
02:02
Политика
Разведка США должна доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней
02:02
Общество
Актриса Пересильд поделилась впечатлениями от подготовки к полету на МКС
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Финансовый эксперт рассказал о влиянии нефти на рубль в ближайшие недели

Экономика
Финансовый эксперт рассказал о влиянии нефти на рубль в ближайшие недели
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 27 мая. Значительное снижение цены барреля сорта нефти может в будущем стать причиной волатильности рубля. Об этом заявил финансовый аналитик Евгений Миронюк.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что рынок нефти ждет итогов американо-иранских переговоров. Если сторонам удастся договориться, то Brent достигнет 60-70 долларов за баррель.

Рубль поддерживает стабилизация геополитического фона в ожидании встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Бадена в июне, уверен Миронюкк. Эксперт также полагает, что положительно на рубль повлиял пик налоговых выплат.

Он заявил, что рубль окажется под небольшим давлением в июне-июле. Большинство крупных компаний будут выплачивать в это время дивиденды, которые акционеры конвертируют в валюту.

Специалист полагает, что в ближайшие недели доллар будет стоить 72,5 рубля. Однако рост до 76 рублей сохранится ввиду присутствия факторов риска, уверен Миронюк.

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нефть доллар рубль
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Все новости / Экономика / Финансовый эксперт рассказал о влиянии нефти на рубль в ближайшие недели
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