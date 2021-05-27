Россиянам объяснили опасные последствия публикаций в соцсетях

Москва, 27 мая. Некоторые публикации пользователей социальных сетей могут заинтересовать злоумышленников.

Замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал в беседе с радио Sputnik, что нужно проявлять максимальную внимательность и осторожность при ведении открытого профиля. Не стоит выставлять в открытый доступ, например, билеты на самолет или посадочные талоны.

«С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например, к туалету», – объяснил Никитин.

Также нужно быть аккуратными с билетами на концерты. Почти все они одноразовые и имеют QR-код. Кто-нибудь может забрать его себе и пройти, оставив настоящего покупателя не у дел.

Больше проблем способны доставить геометки. Существуют преступники, которые отслеживают человека по фото во время отпуска и грабят его квартиру. Таким же образом наблюдают за дорогими авто и местами их парковки. Чтобы спокойно делиться подобными материалами стоит закрыть аккаунт от посторонних глаз в настройках приватности.

Недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал мир к объединению в борьбе с киберпреступностью. Инициатором идеи о совместной борьбе стран с интернет-атаками стал Владимир Путин.