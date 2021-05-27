Компания Nvidia рассказала о вкладе майнеров в свой рост

Вашингтон, 27 мая. Компания Nvidia, разрабатывающая чипы, рассказала о вкладе майнеров криптовалют в свой рост.

Продажи Nvidia в первом квартале увеличились на 84 процента, если сравнивать с предыдущим годом. Выпуск специальных видеокарт для майнинга принес производителю чипов $155 млн из $5,6 млрд, однако, настоящий вклад добытчиков криптовалют невозможно вычислить, сообщили в компании.

Nvidia утверждает, что за текущий квартал планирует получить выручку в $6,3 млрд. Этот показатель выше на 62 процента в сравнении с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что Nvidia готовит сплит акций «4 к 1». Это будет самый крупный сплит в истории разработчика чипов и первым с 2007 года.