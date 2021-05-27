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27 мая 03:34
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новостей
03:32
Общество
Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
03:25
Политика
Депутаты Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра Гуменюка
03:23
Общество
Как за четыре года на Украине выросли цены на продукты
03:20
Политика
Фургалу больше не грозит пожизненный срок
03:18
Общество
Екатеринбуржец столкнулся с новым видом мошенничества в России
03:00
Общество
Как накопить финансовую подушку безопасности при невысоком доходе? Советы эксперта
02:53
Политика
Госдепартамент заявил о выполнении США обязательств в рамках ДСНВ
02:53
Общество
Нижегородский суд приговорил «вора в законе» к десяти годам тюрьмы
02:43
Общество
Аэропорты Поморья и НАО продолжат работать в обычном режиме после смены статуса
02:41
Политика
Global Times: Россия и Китай объединяются против «угнетателя» США
02:41
Политика
Минздрав Турции поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с коронавирусом
02:24
Армия
Американские специалисты нашли способ скинуть ядерную бомбу на Россию
02:20
Технологии
Компания Nvidia рассказала о вкладе майнеров в свой рост
02:16
Экономика
Финансовый эксперт рассказал о влиянии нефти на рубль в ближайшие недели
02:15
Общество
Россиянам объяснили опасные последствия публикаций в соцсетях
02:13
Экономика
Финансист назвал лучший способ защиты от грядущего кризиса
02:07
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила о неудаче при поступлении на юридический факультет
02:02
Политика
Разведка США должна доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней
02:02
Общество
Актриса Пересильд поделилась впечатлениями от подготовки к полету на МКС
02:00
Общество
Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада
Все новости

Компания Nvidia рассказала о вкладе майнеров в свой рост

Технологии
Компания Nvidia рассказала о вкладе майнеров в свой рост
snappygoat.com

Вашингтон, 27 мая. Компания Nvidia, разрабатывающая чипы, рассказала о вкладе майнеров криптовалют в свой рост.

Продажи Nvidia в первом квартале увеличились на 84 процента, если сравнивать с предыдущим годом. Выпуск специальных видеокарт для майнинга принес производителю чипов $155 млн из $5,6 млрд, однако, настоящий вклад добытчиков криптовалют невозможно вычислить, сообщили в компании.

Nvidia утверждает, что за текущий квартал планирует получить выручку в $6,3 млрд. Этот показатель выше на 62 процента в сравнении с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что Nvidia готовит сплит акций «4 к 1». Это будет самый крупный сплит в истории разработчика чипов и первым с 2007 года.

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криптовалюта nvidia майнеры
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Все новости / Технологии / Компания Nvidia рассказала о вкладе майнеров в свой рост
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