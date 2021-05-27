Финансист назвал лучший способ защиты от грядущего кризиса

Москва, 27 мая. Самый надежный способ защититься от грядущего экономического кризиса — обеспечить себе минимальную долю потенциально слабых активов в совокупном портфеле.

Рынки финансирования имеют свойство закрываться во время кризиса, поэтому не следует приобретать ценные бумаги компаний, которые имеют значительную долговую нагрузку, большую долю короткого долга, рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с «Прайм».

Самое разумное — начать формировать портфель уже сейчас. При планировании наиболее высокой доходности лучше делать упор не на покупку более доходных бумаг, а за счет добавления иных классов активов. Легче всего переносят периоды "турбулентности" защитные акции секторов, у которых выручка не зависит от нее. К таким относится здравоохранение, телекоммуникации, ЖКХ.

Недавно ФАН выяснил, какие тонкости нужно знать начинающему инвестору, чтобы не потерять деньги. Первый совет, несмотря на банальность — тщательная проверка всей документации, потому что даже презентабельные и внушающие доверие компании могут оказаться мошенниками.