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27 мая 03:34
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03:32
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Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
03:25
Политика
Депутаты Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра Гуменюка
03:23
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Как за четыре года на Украине выросли цены на продукты
03:20
Политика
Фургалу больше не грозит пожизненный срок
03:18
Общество
Екатеринбуржец столкнулся с новым видом мошенничества в России
03:00
Общество
Как накопить финансовую подушку безопасности при невысоком доходе? Советы эксперта
02:53
Политика
Госдепартамент заявил о выполнении США обязательств в рамках ДСНВ
02:53
Общество
Нижегородский суд приговорил «вора в законе» к десяти годам тюрьмы
02:43
Общество
Аэропорты Поморья и НАО продолжат работать в обычном режиме после смены статуса
02:41
Политика
Global Times: Россия и Китай объединяются против «угнетателя» США
02:41
Политика
Минздрав Турции поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с коронавирусом
02:24
Армия
Американские специалисты нашли способ скинуть ядерную бомбу на Россию
02:20
Технологии
Компания Nvidia рассказала о вкладе майнеров в свой рост
02:16
Экономика
Финансовый эксперт рассказал о влиянии нефти на рубль в ближайшие недели
02:15
Общество
Россиянам объяснили опасные последствия публикаций в соцсетях
02:13
Экономика
Финансист назвал лучший способ защиты от грядущего кризиса
02:07
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила о неудаче при поступлении на юридический факультет
02:02
Политика
Разведка США должна доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней
02:02
Общество
Актриса Пересильд поделилась впечатлениями от подготовки к полету на МКС
02:00
Общество
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Финансист назвал лучший способ защиты от грядущего кризиса

Экономика
Финансист назвал лучший способ защиты от грядущего кризиса
pixabay.com

Москва, 27 мая. Самый надежный способ защититься от грядущего экономического кризиса — обеспечить себе минимальную долю потенциально слабых активов в совокупном портфеле.

Рынки финансирования имеют свойство закрываться во время кризиса, поэтому не следует приобретать ценные бумаги компаний, которые имеют значительную долговую нагрузку, большую долю короткого долга, рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с «Прайм».

Самое разумное — начать формировать портфель уже сейчас. При планировании наиболее высокой доходности лучше делать упор не на покупку более доходных бумаг, а за счет добавления иных классов активов. Легче всего переносят периоды "турбулентности" защитные акции секторов, у которых выручка не зависит от нее. К таким относится здравоохранение, телекоммуникации, ЖКХ.

Недавно ФАН выяснил, какие тонкости нужно знать начинающему инвестору, чтобы не потерять деньги. Первый совет, несмотря на банальность — тщательная проверка всей документации, потому что даже презентабельные и внушающие доверие компании могут оказаться мошенниками.

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финансы кризис активы
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Все новости / Экономика / Финансист назвал лучший способ защиты от грядущего кризиса
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