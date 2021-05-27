Ким Кардашьян вспомнила о неудаче при поступлении на юридический факультет

Вашингтон, 27 мая. Американская телезвезда в одном из новых эпизодов реалити-шоу клана Кардашьян рассказала сестрам Кортни и Хлое, как не смогла пройти вступительные испытания в университете.

Кардашьян не смогла пройти порог в виде 560 баллов, получив на экзамене всего лишь 474. Теперь одной из самых сексуальных женщин мира придется идти на пересдачу, чтобы продолжить обучение.

«Я неудачница. Я занималась по 10-12 часов в день в течение шести недель — для меня это было очень важно. Из-за провала хочется сдаться», — рассказала Кардашьян

Специалисты сообщили, что тот самый калифорнийский экзамен, который не смогла сдать теледива, является очень сложным и большинство учеников не могут его сдать с первого раза.

Ранее поклонникам Кардашьян стало известно имя нового избранника. Им оказался репортер CNN Ван Джонс.