Разведка США должна доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней

Вашингтон, 27 мая. Президент США Джо Байден потребовал полный доклад о возможном происхождении коронавирусной инфекции от разведки страны в течение ближайших 90 дней.

Американский лидер хочет как можно быстрее получить всю необходимую информацию, чтобы можно было сделать окончательный вывод о первом появлении COVID-19. Байден попросил разведку страны уделить отдельное внимание вопросам, благодаря которым можно будет узнать о возможной причастности Китая к зарождению смертоносного вируса.

Ранее стало известно, как власти США сменили вектор борьбы за правду возникновения COVID-19. Республиканцы попросили Блинкена обнародовать «несекретные документы и рассекретить другие документы для публичного обнародования».