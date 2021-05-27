Актриса Пересильд поделилась впечатлениями от подготовки к полету на МКС

Москва, 27 мая. Российская актриса Юлия Пересильд скоро отправится на Международную космическую станцию. Впечатлениями от подготовки к полету она поделилась в социальной сети Instagram.

Пересильд была выбрана на главную роль в фильме «Вызов». Съемки картины пройдут на борту МКС. Вместе с актрисой в космос отправится режиссер-оператор Клим Шипенко.

Актриса охотно рассказывает подписчикам о подготовительном процессе к предстоящему полету на орбиту Земли. Недавно она опубликовала снимок из симулятора кабины космической станции.

«Мы 4,5 часа провели вот так… и еще 4 на лекциях… с перерывом на обед! Уже много чего узнали, опробовали, но впереди еще бесконечность. Мы готовы, идем вперед!» — написала Пересильд.

Программа подготовки космонавтов, по словам артистки, очень насыщенная. Их с Шипенко обучение проходит «тяжело, но интересно».

Телеведущая Лера Кудрявцева недавно призналась, что завидует Юлии Пересильд. Ей бы тоже очень хотелось полететь в космос. Полетами за пределы Земли она грезила с детства.