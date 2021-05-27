Российская теннисистка не смогла вылететь во Францию из-за отмены рейса

Москва, 27 мая. Российская спортсменка Елена Веснина сообщила, что не смогла сегодня вылететь в Париж для участия в престижном теннисном турнире «Роланд Гаррос». Об этом она рассказала в соцсетях.

Веснина заявила, что сможет вылететь в столицу Францию только завтра. Однако, спортсменка смотрит на данную ситуацию с позитивом.

«За два часа до вылета приходит сообщение от авиакомпании, что рейс перенесен на завтра. А последний день въезда для участников турнира — это четверг. Мне придется лететь завтра», — сообщила Веснина в Instagram.

Елена Веснина возобновила карьеру в декабре 2020 года. Ее лучшее достижение на турнире «Роланд Гаррос» - выход в третий круг в 2015 и 2017 годах.

В начале мая третья ракетка мира Медведев проиграл Гарину в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. В ходе первого сета россиянин испытал проблемы с самочувствием: у него пошла кровь из носа.