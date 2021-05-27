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27 мая 02:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:02
Политика
Разведка США должна доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней
02:02
Общество
Актриса Пересильд поделилась впечатлениями от подготовки к полету на МКС
02:00
Общество
Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада
01:40
Спорт
Российская теннисистка не смогла вылететь во Францию из-за отмены рейса
01:27
Общество
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
01:20
Общество
Ингушетия возглавила рейтинг с самыми доступными новостройками России
01:19
Политика
Пентагон: США не вешают на Россию ярлык врага
01:15
Технологии
Россиянам рассказали, как уменьшить вмешательство Instagram в личную жизнь
01:12
Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
01:08
Политика
Сенатор Джабаров заявил о большом ударе для Польши из-за «СП-2»
01:00
Спорт
Вратарь «Вильярреала» принес команде победу в Лиге Европы 2021 года
01:00
Общество
Гены папы не «проехали» мимо нее: режиссер Зиновий Ройзман об актрисе Марии Шукшиной
00:53
Происшествия
Дальнобойщик погиб в ДТП с четырьмя фурами на Тюменском тракте
00:40
Общество
Дочь Гордона Рамзи рассказала о пережитом сексуальном насилии
00:27
Общество
Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
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Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

Общество
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
pixabay.com

Москва, 27 мая. Самолет МЧС России, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа граждане РФ, вылетел из Каира в Москву.

Воздушное судно должно доставить в российскую столицу более 70 россиян. На его борту в основном находятся женщины и дети, ранее доставленные из сектора Газа в международный аэропорт Каира на трех автобусах.

«У нас там нет ни света, ни воды, как жить там? Многие без домов остались. Очень тяжелые условия, нам пришлось уехать», — призналась РИА Новости одна из эвакуированных россиянок перед вылетом в Москву.

О добровольной эвакуации граждан РФ из сектора Газа ранее рассказали в российском посольстве в Палестине. Соответствующее распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин.

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самолет каир сектор газа
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