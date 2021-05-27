Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

Москва, 27 мая. Самолет МЧС России, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа граждане РФ, вылетел из Каира в Москву.

Воздушное судно должно доставить в российскую столицу более 70 россиян. На его борту в основном находятся женщины и дети, ранее доставленные из сектора Газа в международный аэропорт Каира на трех автобусах.

«У нас там нет ни света, ни воды, как жить там? Многие без домов остались. Очень тяжелые условия, нам пришлось уехать», — призналась РИА Новости одна из эвакуированных россиянок перед вылетом в Москву.

О добровольной эвакуации граждан РФ из сектора Газа ранее рассказали в российском посольстве в Палестине. Соответствующее распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин.