Ингушетия возглавила рейтинг с самыми доступными новостройками России

Москва, 27 мая. Республика Ингушетия возглавила список регионов с наиболее доступными новостройками в стране.

Средняя цена в последний месяц весны за 1 кв. метр на рынке строящегося жилья в РФ достигла 103 тыс. рублей. В то же время в Ингушетии были зафиксированы показатели в районе 28,5 тыс. В республике Кабардино-Балкария, которая заняла второе место в рейтинге, стоимость 1 кв. метра равна 30 тыс. рублей. Дагестан замкнул тройку лидеров: там "квадрат" жилья обойдется примерно в 31 тыс. рублей.

Недавно стало известно, что новостройки могут подешеветь в России за счет инициатив бизнеса. Предложение было направлено вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.