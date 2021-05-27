Россиянам рассказали, как уменьшить вмешательство Instagram в личную жизнь

Москва, 27 мая. Instagram многократно просит получить согласие на сбор персональных данных пользователей. Об этом заявил эксперт Павел Мясоедов.

Социальная сеть еще при регистрации может получить доступ к личным данным, в дальнейшем пользователи популярного приложения неосознанно позволяют следить за своим местоположением ставя метку о нем при загрузке фотографии. Instagram зарабатывает за счет рекламы, так как соцсеть позволяет выявить аудиторию компании по многочисленным параметрам и показать ее вам в нужный момент, рассказал эксперт. Об этом информирует агентство "Прайм".

По словам Мясоедова, противостоять "слежке" можно обращая внимание на "всплываемые" в окне тексты с предложением дать согласие. Специалист также советует удалить загруженные контакты и запретить доступ приложения к мониторингу вашего местоположения. Эти советы помогут сократить вмешательства соцсети в личную жизнь.