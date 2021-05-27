Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 02:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:02
Политика
Разведка США должна доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней
02:02
Общество
Актриса Пересильд поделилась впечатлениями от подготовки к полету на МКС
02:00
Общество
Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада
01:40
Спорт
Российская теннисистка не смогла вылететь во Францию из-за отмены рейса
01:27
Общество
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
01:20
Общество
Ингушетия возглавила рейтинг с самыми доступными новостройками России
01:19
Политика
Пентагон: США не вешают на Россию ярлык врага
01:15
Технологии
Россиянам рассказали, как уменьшить вмешательство Instagram в личную жизнь
01:12
Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
01:08
Политика
Сенатор Джабаров заявил о большом ударе для Польши из-за «СП-2»
01:00
Спорт
Вратарь «Вильярреала» принес команде победу в Лиге Европы 2021 года
01:00
Общество
Гены папы не «проехали» мимо нее: режиссер Зиновий Ройзман об актрисе Марии Шукшиной
00:53
Происшествия
Дальнобойщик погиб в ДТП с четырьмя фурами на Тюменском тракте
00:40
Общество
Дочь Гордона Рамзи рассказала о пережитом сексуальном насилии
00:27
Общество
Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
Все новости
27 мая 02:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:02
Политика
Разведка США должна доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней
02:02
Общество
Актриса Пересильд поделилась впечатлениями от подготовки к полету на МКС
02:00
Общество
Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада
01:40
Спорт
Российская теннисистка не смогла вылететь во Францию из-за отмены рейса
01:27
Общество
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
01:20
Общество
Ингушетия возглавила рейтинг с самыми доступными новостройками России
01:19
Политика
Пентагон: США не вешают на Россию ярлык врага
01:15
Технологии
Россиянам рассказали, как уменьшить вмешательство Instagram в личную жизнь
01:12
Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
01:08
Политика
Сенатор Джабаров заявил о большом ударе для Польши из-за «СП-2»
01:00
Спорт
Вратарь «Вильярреала» принес команде победу в Лиге Европы 2021 года
01:00
Общество
Гены папы не «проехали» мимо нее: режиссер Зиновий Ройзман об актрисе Марии Шукшиной
00:53
Происшествия
Дальнобойщик погиб в ДТП с четырьмя фурами на Тюменском тракте
00:40
Общество
Дочь Гордона Рамзи рассказала о пережитом сексуальном насилии
00:27
Общество
Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
Все новости

Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет

Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
pixabay.com

Москва, 27 мая. Журнал Forbes представил рейтинг из десяти самых перспективных российских деятелей в возрасте до 30 лет. Туда вошли предприниматели, спортсмены, ученые и другие.

Также авторы списка выделили отдельную категорию «Музыка», в которую внесли молодых, малоизвестных, но подающих надежды исполнителей. Критерии, по которым оценивались кандидаты, были лаконичными — возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность как среди российского пространства, так и мирового, указали авторы рейтинга.

Среди спортсменов, вошедших в список, оказались фигуристка Анна Щербакова и хоккеист Андрей Василевский. Также в ТОП лучших вошла актриса Варвара Шмыкова, которая уже полюбилась зрителям по популярному сериалу «Чики».

Недавно ФАН тоже составил рейтинг, в котором выделил самые интересные и качественные экранизации романа Льва Толстого "Анна Каренина". Материал вышел на фоне недавней новости о том, что готовится новая киноадаптация книги от сервиса Netflix.

Вернуться назад

forbes рейтинг список
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 156083 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 80526 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 78431 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 55466 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Общество 37497 24 мая 2021
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Все новости / Общество / Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
Рейтинг@Mail.ru