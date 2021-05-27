Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет

Москва, 27 мая. Журнал Forbes представил рейтинг из десяти самых перспективных российских деятелей в возрасте до 30 лет. Туда вошли предприниматели, спортсмены, ученые и другие.

Также авторы списка выделили отдельную категорию «Музыка», в которую внесли молодых, малоизвестных, но подающих надежды исполнителей. Критерии, по которым оценивались кандидаты, были лаконичными — возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность как среди российского пространства, так и мирового, указали авторы рейтинга.

Среди спортсменов, вошедших в список, оказались фигуристка Анна Щербакова и хоккеист Андрей Василевский. Также в ТОП лучших вошла актриса Варвара Шмыкова, которая уже полюбилась зрителям по популярному сериалу «Чики».

Недавно ФАН тоже составил рейтинг, в котором выделил самые интересные и качественные экранизации романа Льва Толстого "Анна Каренина". Материал вышел на фоне недавней новости о том, что готовится новая киноадаптация книги от сервиса Netflix.