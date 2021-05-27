Вратарь «Вильярреала» принес команде победу в Лиге Европы 2021 года

Гданьск, 27 мая. Состоялся финал футбольной Лиги Европы, в котором в серии послематчевых пенальти победу благодаря Херонимо Рульи одержал «Вильярреал».

Испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед» в очном противостоянии решили судьбу европейского трофея. Командам не удалось выявить победителя в основное время. На седьмой минуте счет открыл игрок формальных хозяев Жерар Морено, но ответный мяч во втором тайме забил футболист «манкунианцев» Эдинсон Кавани.

В овертаймах команды не смогли изменить счет, а потому судья назначил серию послематчевых пенальти. Основная их часть закончилась безошибочно — 5:5, но при дополнительных ударах трофей своей команде принес вратарь "Вильярреала" Херонимо Рульи.

Ранее стало известно, что грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия стал лучшим молодым футболистом РПЛ в прошедшем сезоне.