Дальнобойщик погиб в ДТП с четырьмя фурами на Тюменском тракте

Талица, 27 мая. Массовое ДТП с грузовиками произошло в Талицком районе Свердловской области на 234-м километре трассы Р-351 «Екатеринбург - Тюмень», сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 51-летний водитель грузовика КамАЗ при движении в сторону Екатеринбурга по неизвестным пока причинам допустил столкновение с грузовиком DAF. Последний от удара врезался в попутные грузовые машины MAN и Volvo, которые остановились перед красным сигналом светофора, установленным на мосту из-за ремонтных работ на дороге.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Медикам не удалось спасти жизнь виновнику аварии. Известно, что водитель имел 30-летний стаж за рулем, к административной ответственности никогда не привлекался, все штрафы оплачены. Среди пострадавших оказался 54-летний водитель машины DAF. Он отказался от госпитализации.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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