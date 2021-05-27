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02:00
Общество
Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада
01:40
Спорт
Российская теннисистка не смогла вылететь во Францию из-за отмены рейса
01:27
Общество
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
01:20
Общество
Ингушетия возглавила рейтинг с самыми доступными новостройками России
01:19
Политика
Пентагон: США не вешают на Россию ярлык врага
01:15
Технологии
Россиянам рассказали, как уменьшить вмешательство Instagram в личную жизнь
01:12
Общество
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01:08
Политика
Сенатор Джабаров заявил о большом ударе для Польши из-за «СП-2»
01:00
Спорт
Вратарь «Вильярреала» принес команде победу в Лиге Европы 2021 года
01:00
Общество
Гены папы не «проехали» мимо нее: режиссер Зиновий Ройзман об актрисе Марии Шукшиной
00:53
Происшествия
Дальнобойщик погиб в ДТП с четырьмя фурами на Тюменском тракте
00:40
Общество
Дочь Гордона Рамзи рассказала о пережитом сексуальном насилии
00:27
Общество
Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
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Сенатор Джабаров заявил о большом ударе для Польши из-за «СП-2»

Политика
Сенатор Джабаров заявил о большом ударе для Польши из-за «СП-2»
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Москва, 27 мая. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» станет для Варшавы большим ударом.

Российский сенатор в беседе с РИА Новости отметил, что завершение проекта, на котором настояла ФРГ и чему не стали препятствовать США, станет для польской стороны большим ударом. В Варшаве понимают, что транзит газа через украинскую территорию в Польшу будет сокращаться

"Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывают все", — заявил сенатор.

Накануне политолог Александр Носович в беседе с ФАН объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС. Свои интересы для Польши вторичны, заявил он.

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польша джабаров Северный поток — 2
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Все новости / Политика / Сенатор Джабаров заявил о большом ударе для Польши из-за «СП-2»
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