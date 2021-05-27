Сенатор Джабаров заявил о большом ударе для Польши из-за «СП-2»

Москва, 27 мая. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» станет для Варшавы большим ударом.

Российский сенатор в беседе с РИА Новости отметил, что завершение проекта, на котором настояла ФРГ и чему не стали препятствовать США, станет для польской стороны большим ударом. В Варшаве понимают, что транзит газа через украинскую территорию в Польшу будет сокращаться

"Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывают все", — заявил сенатор.

Накануне политолог Александр Носович в беседе с ФАН объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС. Свои интересы для Польши вторичны, заявил он.