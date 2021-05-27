Дочь Гордона Рамзи рассказала о пережитом сексуальном насилии

Лондон, 27 мая. Дочь шеф-повара Гордона Рамзи Холли дважды подвергалась сексуальному насилию в возрасте 18 лет. Из-за полученной травмы девушка провела три месяца в психиатрической больнице.

О пережитом насилии Холли публично рассказала только три года спустя. Больше года девушка не говорила о произошедшем даже с родными. В результате она отчислилась из университета и попала в частную психиатрическую больницу.

У Холли диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию и тревожность. Она до трех раз в неделю проходила терапию и сейчас пытается справиться с произошедшим.

«Теперь, когда у меня есть эти диагнозы, я пытаюсь взять под контроль свой рассказ и использовать его, чтобы сделать что-то хорошее», — цитирует дочь Гордона Рамзи The Sun.

Холли поблагодарила родителей, сестер и братьев за «величайшую безоговорочную поддержку», но не стала делиться со СМИ подробностями пережитого насилия.

Ранее журналистка Опра Уинфри заявила, что стала жертвой насилия в юном возрасте. Она заявила о принуждении к интиму со стороны кузена в девять лет.