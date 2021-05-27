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02:00
Общество
Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада
01:40
Спорт
Российская теннисистка не смогла вылететь во Францию из-за отмены рейса
01:27
Общество
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
01:20
Общество
Ингушетия возглавила рейтинг с самыми доступными новостройками России
01:19
Политика
Пентагон: США не вешают на Россию ярлык врага
01:15
Технологии
Россиянам рассказали, как уменьшить вмешательство Instagram в личную жизнь
01:12
Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
01:08
Политика
Сенатор Джабаров заявил о большом ударе для Польши из-за «СП-2»
01:00
Спорт
Вратарь «Вильярреала» принес команде победу в Лиге Европы 2021 года
01:00
Общество
Гены папы не «проехали» мимо нее: режиссер Зиновий Ройзман об актрисе Марии Шукшиной
00:53
Происшествия
Дальнобойщик погиб в ДТП с четырьмя фурами на Тюменском тракте
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Дочь Гордона Рамзи рассказала о пережитом сексуальном насилии
00:27
Общество
Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
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Дочь Гордона Рамзи рассказала о пережитом сексуальном насилии

Общество
Дочь Гордона Рамзи рассказала о пережитом сексуальном насилии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Лондон, 27 мая. Дочь шеф-повара Гордона Рамзи Холли дважды подвергалась сексуальному насилию в возрасте 18 лет. Из-за полученной травмы девушка провела три месяца в психиатрической больнице.

О пережитом насилии Холли публично рассказала только три года спустя. Больше года девушка не говорила о произошедшем даже с родными. В результате она отчислилась из университета и попала в частную психиатрическую больницу.

У Холли диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию и тревожность. Она до трех раз в неделю проходила терапию и сейчас пытается справиться с произошедшим.

«Теперь, когда у меня есть эти диагнозы, я пытаюсь взять под контроль свой рассказ и использовать его, чтобы сделать что-то хорошее», — цитирует дочь Гордона Рамзи The Sun.

Холли поблагодарила родителей, сестер и братьев за «величайшую безоговорочную поддержку», но не стала делиться со СМИ подробностями пережитого насилия.

Ранее журналистка Опра Уинфри заявила, что стала жертвой насилия в юном возрасте. Она заявила о принуждении к интиму со стороны кузена в девять лет.

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насилие холли рамзи гордон рамзи
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