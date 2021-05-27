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Общество
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Спорт
Российская теннисистка не смогла вылететь во Францию из-за отмены рейса
01:27
Общество
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
01:20
Общество
Ингушетия возглавила рейтинг с самыми доступными новостройками России
01:19
Политика
Пентагон: США не вешают на Россию ярлык врага
01:15
Технологии
Россиянам рассказали, как уменьшить вмешательство Instagram в личную жизнь
01:12
Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
01:08
Политика
Сенатор Джабаров заявил о большом ударе для Польши из-за «СП-2»
01:00
Спорт
Вратарь «Вильярреала» принес команде победу в Лиге Европы 2021 года
01:00
Общество
Гены папы не «проехали» мимо нее: режиссер Зиновий Ройзман об актрисе Марии Шукшиной
00:53
Происшествия
Дальнобойщик погиб в ДТП с четырьмя фурами на Тюменском тракте
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В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
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Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко

Общество
Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 27 мая. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко оскорбил президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации с блогером Романом Протасевичем. В Сети не оценили такое поведение.

В воскресенье 23 мая белорусский политический активист, создатель Telegram-канала NEXTA был задержан правоохранительными органами Белоруссии, и это события вызвало широкий общественный резонанс. Об этом сообщает Regnum.

«По результатам сегодняшних заявлений Лукашенко у меня два комментария: 1. Лукашенко — конченая мразь. 2. Протасевича надо спасти всеми возможными нам силами и методами», — заявил Гончаренко.

Читатели издания «Шарий.net» не оценили высказываний представителя украинского правительства. Они считают, что ему не стоило так резко высказываться.

«Думаю, что этому дурику теперь и к поезду подходить опасно», — написал Игорь С.

Ольга Н. считает, что при личной встрече Гончаренко не смог бы повторить эти слова. По ее мнению, он трус, который только и может писать через Интернет.

«А себя эта особь видела со стороны? Очень уж похож на персонажа Табаки из «Маугли», и речь похожа», — отметила Вера К.

Алексей К. рекомендует украинскому депутату почаще смотреть в зеркало. Особенно, когда он вспоминает такие слова и применяет их к другим.

«Если Лукашенко захочет, то этого Гончаренко из его постели в Минск доставят, и будет он там объяснять, кто есть кто», — написал Владимир Д.

Несколько пользователей отметили, что Гончаренко, по аналогии с Протасевичем, надо тоже снять рейса. Теперь он будет бояться ездить даже на электричках.

«Съездил бы в Минск и сказал лично, раз такой борзый», — добавил Игорь Юрьевич.

Ранее публицист Анатолий Вассерман через анекдот высмеял реакцию Запада на ситуацию с Протасевичем.

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украина белоруссия лукашенко гончаренко соцсети
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