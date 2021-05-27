Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр

Москва, 27 мая. Российский космонавт Петр Дубров, находящийся сейчас на Международной космической станции (МКС), отремонтировал скафандр перед выходом в открытый космос, о чем доложил на Землю.

Дубров загерметизировал отверстие на скафандре резиновой накладкой. После этого он убедился, что утечки воды больше нет.

«Я закончил ремонт», — заявил космонавт специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Об утечке воды из скафандра недавно сообщил Роскосмос. В ведомстве пообещали, что проблема будет решена в ближайшее время.

К МКС, как стало известно ранее, скоро отправится российский грузовой корабль «Прогресс МС-17». Запуск запланирован на 30 июня.