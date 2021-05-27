Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России

Москва, 27 мая. Роскомнадзор пока не видит необходимости применять к сервисам Google более серьезные меры, чем штрафы. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов.

Роскомнадзор ранее пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией​​​. В ведомстве заявили, что направили более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких данных. РКН отмечает, что на YouTube не удалено порядка пяти тысяч запрещенных материалов. При этом из них 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму.

Липов заявил журналистам, что необходим баланс. Если угрозы будут исходить из той или иной соцсети и будут превышать пользу от нее, значит к ней будут применяться более радикальные меры. Глава Роскомнадзора назвал запрещенную информацию, которая сейчас присутствует в продуктах Google, «ложкой дегтя в бочке с медом».

«На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно», — заявил он.

Накануне компания Google подала к Роскомнадзору иск. Арбитражный суд Москвы 11 мая принял иск к производству.