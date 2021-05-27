Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика

Москва, 27 мая. Соцсети Запада связались с Роскомнадзором из-за замедленного трафика.

Принятые меры по замедлению трафика вынудили западные социальные сети связаться с Роскомнадзором. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов.

«Другие западные сервисы тоже вышли после принятых нами мер (в отношении Twitter - ред​​​.) на связь с нами. Один из таких сервисов тоже должен к первой декаде июня предоставить информацию по удалению запрещенной информации и по выполнению иных требований российского законодательства», — сказал он.

По словам Липова, диалог ведется достаточно сложно. При этом РКН неоднократно напоминал западным соцсетям про законы, которые необходимо выполнять при работе в России.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала RT на YouTube. Видеохостинг YouTube заблокировал ряд материалов, опубликованных на канале RT. В Роскомнадзоре потребовали снять все ограничения и объяснить их введение.