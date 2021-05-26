Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области

Нижний Новгород, 26 мая. В городе Выксе Нижегородской области педагог не отпустила первоклассника в туалет с урока, в результате чего ребенок опозорился перед классом.

У ученика первого класса случилось расстройство кишечника. Мальчик просил у учительницы выйти в туалет, но педагог не разрешила ему выйти с урока. В итоге ученик не смог дотерпеть до перемены. Школьник был вынужден в грязной одежде идти домой. По словам родителей из-за стыда мальчик отказался идти в школу, сообщает телеканал «Кстати».

Версию ребенка подтвердили его одноклассники. Родители мальчика подали жалобы в департамент образования и прокуратуру. Они требуют отстранить от работы учительницу.

Педагог признала, что этот случай произошел на ее уроке. Но женщина утверждает, что мальчик не отпрашивался в туалет, а она пресекла насмешки детей.

Ранее сообщалось, что учительница лицея города Березники в Пермском крае была госпитализирована после нападения вооруженного подопечного. Ученик одного из лицеев был задержан после того, как ранил ножом преподавателя физики.