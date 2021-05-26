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Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
23:58
Происшествия
Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области
23:56
Политика
Самолетам «Белавиа» запретили полеты над Словакией
23:53
Политика
Жанна Эппле назвала санкции Украины против артистов «показательной поркой»
23:51
Общество
Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19
23:47
Политика
МИД РФ ответил Собчак по поводу эвакуации россиян из сектора Газа
23:29
Общество
Президент Путин назначил Крылова прокурором Свердловской области
23:18
Общество
Доктор Мясников рассказал о возможных ограничениях для непривитых от COVID-19
23:18
Армия
Путин потребовал в срок завершить строительство 20 кораблей
23:14
Происшествия
Калифорнийский стрелок заложил бомбы на вокзале, где убил восемь человек
23:12
Политика
Лукашенко объяснил цель принятия декрета о передаче власти премьеру
23:09
Политика
Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
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Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области

Происшествия
Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области
pixabay.com  /  PD

Нижний Новгород, 26 мая. В городе Выксе Нижегородской области педагог не отпустила первоклассника в туалет с урока, в результате чего ребенок опозорился перед классом.

У ученика первого класса случилось расстройство кишечника. Мальчик просил у учительницы выйти в туалет, но педагог не разрешила ему выйти с урока. В итоге ученик не смог дотерпеть до перемены. Школьник был вынужден в грязной одежде идти домой. По словам родителей из-за стыда мальчик отказался идти в школу, сообщает телеканал «Кстати».

Версию ребенка подтвердили его одноклассники. Родители мальчика подали жалобы в департамент образования и прокуратуру. Они требуют отстранить от работы учительницу.

Педагог признала, что этот случай произошел на ее уроке. Но женщина утверждает, что мальчик не отпрашивался в туалет, а она пресекла насмешки детей.

Ранее сообщалось, что учительница лицея города Березники в Пермском крае была госпитализирована после нападения вооруженного подопечного. Ученик одного из лицеев был задержан после того, как ранил ножом преподавателя физики.

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дети школа нижегородская обалсть
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Все новости / Происшествия / Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области
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