Самолетам «Белавиа» запретили полеты над Словакией

Братислава, 26 мая. Словакия запретила «Белавиа» использование аэродромов республики и полеты в своем воздушном пространстве, сообщил в Twitter министр иностранных дел республики Иван Корчок.

По словам главы МИД Словакии, Братислава, выполняя решение руководства Евросоюза, запрещает самолетами «Белавиа» использование своих аэропортов и полеты над своим воздушным пространством. Корчок уточнил, что эти меры стали ответом на нарушение международных правил Минском.

«Это однозначный ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом», — подчеркнул глава МИД Словакии.

После инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair европейские страны решили запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты Евросоюза и использовать его воздушное пространство. Брюссель дал рекомендации избегать воздушное пространство Белоруссии.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Среди его пассажиров был и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.