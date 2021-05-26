Жанна Эппле назвала санкции Украины против артистов «показательной поркой»

Москва, 26 мая. Заслуженная артистка РФ и телеведущая Жанна Эппле прокомментировала запрет на въезд на Украину.

Киев ввел санкции против 11 российских артистов, среди которых оказалась Эппле. Актриса отметила, что не может посещать Украину уже три года.

«Очень грустная ситуация, что касается Украины. Потому что именно на нас, на медийных людях шоу-бизнеса, развлечений устроили такую показательную порку. Нас не пускают, нас наказывают. Хотя я уже три года как невъездная на Украину. Поэтому уже начинаешь к этому привыкать, смиряешься», — цитирует артистку «Пятый канал».

Эппле призналась, что у нее осталось много теплых воспоминаний, связанных с Украиной. Поэтому вдвойне обидно, что страна отворачивается от неравнодушных к ней людей. Тем не менее, артистка уверена, что все вернется на круги своя со временем, передает "Вечерняя Москва".

Кабинет министров Украины ввел ряд санкций против российских артистов. Причиной для этого послужило посещение знаменитостями Крыма. Помимо Жанны Эппле «черный список» Киева пополнили Владимир Вдовиченко, Ольга Кабо, Александр Петров, Евгений Стычкин, Алексей Чадов, Ярослав Сумишевский, Дмитрий Орлов, Евгений Пронин, Павел Трубинер и Анастасия Сланевская.