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00:27
Общество
Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
23:58
Происшествия
Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области
23:56
Политика
Самолетам «Белавиа» запретили полеты над Словакией
23:53
Политика
Жанна Эппле назвала санкции Украины против артистов «показательной поркой»
23:51
Общество
Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19
23:47
Политика
МИД РФ ответил Собчак по поводу эвакуации россиян из сектора Газа
23:29
Общество
Президент Путин назначил Крылова прокурором Свердловской области
23:18
Общество
Доктор Мясников рассказал о возможных ограничениях для непривитых от COVID-19
23:18
Армия
Путин потребовал в срок завершить строительство 20 кораблей
23:14
Происшествия
Калифорнийский стрелок заложил бомбы на вокзале, где убил восемь человек
23:12
Политика
Лукашенко объяснил цель принятия декрета о передаче власти премьеру
23:09
Политика
Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
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Жанна Эппле назвала санкции Украины против артистов «показательной поркой»

Политика
Жанна Эппле назвала санкции Украины против артистов «показательной поркой»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 26 мая. Заслуженная артистка РФ и телеведущая Жанна Эппле прокомментировала запрет на въезд на Украину.

Киев ввел санкции против 11 российских артистов, среди которых оказалась Эппле. Актриса отметила, что не может посещать Украину уже три года.

«Очень грустная ситуация, что касается Украины. Потому что именно на нас, на медийных людях шоу-бизнеса, развлечений устроили такую показательную порку. Нас не пускают, нас наказывают. Хотя я уже три года как невъездная на Украину. Поэтому уже начинаешь к этому привыкать, смиряешься», — цитирует артистку «Пятый канал».

Эппле призналась, что у нее осталось много теплых воспоминаний, связанных с Украиной. Поэтому вдвойне обидно, что страна отворачивается от неравнодушных к ней людей. Тем не менее, артистка уверена, что все вернется на круги своя со временем, передает "Вечерняя Москва".

Кабинет министров Украины ввел ряд санкций против российских артистов. Причиной для этого послужило посещение знаменитостями Крыма. Помимо Жанны Эппле «черный список» Киева пополнили Владимир Вдовиченко, Ольга Кабо, Александр Петров, Евгений Стычкин, Алексей Чадов, Ярослав Сумишевский, Дмитрий Орлов, Евгений Пронин, Павел Трубинер и Анастасия Сланевская.

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санкции украина эппле
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