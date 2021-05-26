Президент Путин назначил Крылова прокурором Свердловской области

Екатеринбург, 26 мая. Глава России Владимир Путин сегодня подписал официальный указ о назначении Бориса Крылова главным прокурором Свердловской области.

Крылов ранее занимал аналогичную должность в Новосибирской области. Специалист окончил Томский государственный университет в конце 90-х. Работал также в прокуратуре Томской области. Затем переехал на три года в Хакасию, после чего был официально назначен на пост первого заместителя прокурора Новосибирской области. Крылов – обладатель чина государственного советника юстиции третьего класса.

Ранее стало известно, что прокурор запросил пожизненный срок лидеру пушкинской ОПГ за 13 убийств. Главный преступник данной ОПГ Дмитрий Лесняков виновен в смерти 17 человек.