МИД РФ ответил Собчак по поводу эвакуации россиян из сектора Газа

Москва, 26 мая. МИД РФ ответил блогерам Варламову и Собчак на обвинения по поводу эвакуации граждан России из сектора Газа.

Сообщается, что сейчас 64 российских гражданина из сектора Газа находятся в ожидании вылета на Родину. Россияне находятся уже в международном аэропорту Каира. Отмечается, что Представительства России в Палестине и Посольства России в Египте проделали огромную работу, чтобы это осуществить.

Ведомство обратилось также к Варламову и Собчак. МИД утверждает, что им нет дела до граждан России, ведь ими занимаются дипломаты РФ. Федеральный орган отметил, что каждая ситуация уникальная и требуют индивидуального подхода.

Ранее Варламов обвинил МИД РФ в бездействии во время задержания Романа Протасевича и Софии Сопега в Минске. Собчак же некоторое время назад обратилась к ведомству с вопросом: "Вы только в твиттере можете писать про то, что никого не бросаете?"

Президент Белоруссии ранее рассказал о цели принятия декрета о передаче власти премьер-министру. Он утверждает, что должен был сохранить своего ребенка, которым является Беларусь.