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27 мая 00:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:27
Общество
Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
23:58
Происшествия
Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области
23:56
Политика
Самолетам «Белавиа» запретили полеты над Словакией
23:53
Политика
Жанна Эппле назвала санкции Украины против артистов «показательной поркой»
23:51
Общество
Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19
23:47
Политика
МИД РФ ответил Собчак по поводу эвакуации россиян из сектора Газа
23:29
Общество
Президент Путин назначил Крылова прокурором Свердловской области
23:18
Общество
Доктор Мясников рассказал о возможных ограничениях для непривитых от COVID-19
23:18
Армия
Путин потребовал в срок завершить строительство 20 кораблей
23:14
Происшествия
Калифорнийский стрелок заложил бомбы на вокзале, где убил восемь человек
23:12
Политика
Лукашенко объяснил цель принятия декрета о передаче власти премьеру
23:09
Политика
Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
23:00
Политика
Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией
Все новости

МИД РФ ответил Собчак по поводу эвакуации россиян из сектора Газа

Политика
МИД РФ ответил Собчак по поводу эвакуации россиян из сектора Газа
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 26 мая. МИД РФ ответил блогерам Варламову и Собчак на обвинения по поводу эвакуации граждан России из сектора Газа.

Сообщается, что сейчас 64 российских гражданина из сектора Газа находятся в ожидании вылета на Родину. Россияне находятся уже в международном аэропорту Каира. Отмечается, что Представительства России в Палестине и Посольства России в Египте проделали огромную работу, чтобы это осуществить.

Ведомство обратилось также к Варламову и Собчак. МИД утверждает, что им нет дела до граждан России, ведь ими занимаются дипломаты РФ. Федеральный орган отметил, что каждая ситуация уникальная и требуют индивидуального подхода.

Ранее Варламов обвинил МИД РФ в бездействии во время задержания Романа Протасевича и Софии Сопега в Минске. Собчак же некоторое время назад обратилась к ведомству с вопросом: "Вы только в твиттере можете писать про то, что никого не бросаете?"

Президент Белоруссии ранее рассказал о цели принятия декрета о передаче власти премьер-министру. Он утверждает, что должен был сохранить своего ребенка, которым является Беларусь.

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россия мид сектор газа
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