Доктор Мясников рассказал о возможных ограничениях для непривитых от COVID-19

Москва, 26 мая. Известный российский телеведущий Александр Мясников оценил вероятность новых ограничений для всех людей, которые отказались от вакцинации.

Врач не видит никакого смысла рассуждать о справедливости отказа непривитым в чем-либо, так как, по сути, уже это есть. В России вовсю вводятся иммунные паспорта. Нашей стране в этом обществе жить, поэтому в условиях новой реальности вакцина от коронавирусной инфекции является необходимой мерой. Кто не будет прививаться, тот будет вечно носить средства индивидуальной защиты, считает Мясников.

Ранее телеведущий Александр Мясников посоветовал жителям России брать с него пример. Врач регулярно обливается холодной водой, чтобы закалить организм.