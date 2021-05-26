Путин потребовал в срок завершить строительство 20 кораблей

Москва, 26 мая. Президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости четко и своевременно поставлять вооружение в войска и потребовал в срок завершить строительство 20 надводных кораблей.

Глава государства уточнил, что прежде всего речь идет о технике для воздушно-космических сил (ВКС) и военно-морского флота (ВМФ).

«Обращаю внимание: важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства», — подчеркнул Путин в среду на посвященном выполнению гособоронзаказа совещании в Сочи.

В частности он подчеркнул, что в определенные госконтрактами сроки необходимо завершить модернизацию и строительство 20 надводных кораблей дальней морской зоны, а также поставку 145 модернизированных и новых воздушных судов в ВКС.

В ходе совещания президент попросил отдельно остановиться на вопросах, связанных с обеспечением действий ВС РФ с использованием космических комплексов и систем, а также с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов двойного и военного назначения.

Ранее Путин заявил, что в прошлом году на фоне пандемии коронавируса гособоронзаказ был выполнен на 99,8%. Он отметил, что этот показатель оценивает как хороший.