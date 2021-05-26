Калифорнийский стрелок заложил бомбы на вокзале, где убил восемь человек

Сан-Хосе, 26 мая. Восемь человек погибли в результате стрельбы на железнодорожном вокзале, подозреваемый покончил с собой, сообщил помощник шерифа округа Санта-Клара Рассел Дэвис журналистам.

Рано утром сотрудник организации Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), которая оказывает услуги в сфере общественного транспорта, пришел в железнодорожное депо с оружием и открыл стрельбу. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили восемь трупов, а также мертвого стрелка. На данный момент мотивы преступления неизвестны.

В ходе расследования было установлено, что погибшие – коллеги стрелка. На месте происшествия были найдены несколько взрывных устройств. Саперная бригада обезвредила бомбы, опасности для окружающих нет, сообщил представитель шерифа округа Санта-Клара Рассел Дэвис.

Кроме того, ведется расследование по факту поджога соседнего дома подозреваемого. Здесь работают агенты ФБР и пожарная команда Сан-Хосе. Власти говорят, что дом загорелся еще до стрельбы.

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