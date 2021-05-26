Лукашенко объяснил цель принятия декрета о передаче власти премьеру

Минск, 26 мая. Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал парламентариям, почему стал инициатором декрета «О защите суверенитета и конституционного строя».

Согласно документу, власть в Белоруссии в случае гибели президента при покушении перейдет премьер-министру. Лукашенко, выступивший в роли инициатора декрета, признался, что этого потребовали обстоятельства. Он не ожидал, что придется идти на такой шаг.

«Я должен был сохранить своего ребенка — Беларусь», — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что особо не переживает по этому поводу. Белорусский лидер предупредил Службу безопасности, чтобы «не было излишних шевелений», и его охрана обеспечивалась меньшим числом.

Президент Белоруссии ранее поблагодарил Россию и Китай за поддержку. Москва и Пекин, по его словам, делают это по-разному. РФ свойственно действовать импульсивно, а КНР предпочитает осторожность, добавил Лукашенко.