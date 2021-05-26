Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом

Москва, 26 мая. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев обозначил главные условия нормализации деловых взаимоотношений между нашей страной и Западом.

На данный момент, одним из главных условий является отказ западных стран от так называемой «концепции порядка». Мировое сообщество не понимает данные правила, поэтому есть смысл отказаться от них. Также необходимо установить рамки, за которыми следует вмешательство в дела внутри государства. Косачев считает целесообразным решением вернуть диалоговые механизмы, которые могли бы работать по «принципам Хельсинки» на первом этапе, и по «принципам Парижа» - на втором.

В данном случае ведется речь о Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое было подписано в 1975 году, и Парижской хартии для новой Европы, которую участники СБСЕ подписали в 1990 году.

Ранее Косачев оценил заявления Байдена об отношениях США с Россией и Китаем. Их можно было бы считать обнадеживающими, если бы не некоторые поставленные условия.