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Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
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Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
23:58
Происшествия
Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области
23:56
Политика
Самолетам «Белавиа» запретили полеты над Словакией
23:53
Политика
Жанна Эппле назвала санкции Украины против артистов «показательной поркой»
23:51
Общество
Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19
23:47
Политика
МИД РФ ответил Собчак по поводу эвакуации россиян из сектора Газа
23:29
Общество
Президент Путин назначил Крылова прокурором Свердловской области
23:18
Общество
Доктор Мясников рассказал о возможных ограничениях для непривитых от COVID-19
23:18
Армия
Путин потребовал в срок завершить строительство 20 кораблей
23:14
Происшествия
Калифорнийский стрелок заложил бомбы на вокзале, где убил восемь человек
23:12
Политика
Лукашенко объяснил цель принятия декрета о передаче власти премьеру
23:09
Политика
Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
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Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом

  /   Обновлено: 26 мая 2021 23:17
Политика
Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом
Global Look Press  /  Federation Council of Russia

Москва, 26 мая. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев обозначил главные условия нормализации деловых взаимоотношений между нашей страной и Западом.

На данный момент, одним из главных условий является отказ западных стран от так называемой «концепции порядка». Мировое сообщество не понимает данные правила, поэтому есть смысл отказаться от них. Также необходимо установить рамки, за которыми следует вмешательство в дела внутри государства. Косачев считает целесообразным решением вернуть диалоговые механизмы, которые могли бы работать по «принципам Хельсинки» на первом этапе, и по «принципам Парижа» - на втором.

В данном случае ведется речь о Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое было подписано в 1975 году, и Парижской хартии для новой Европы, которую участники СБСЕ подписали в 1990 году.

Ранее Косачев оценил заявления Байдена об отношениях США с Россией и Китаем. Их можно было бы считать обнадеживающими, если бы не некоторые поставленные условия.

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россия косачев совфед
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Все новости / Политика / Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом
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