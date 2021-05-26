Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска

Париж, 26 мая. Евросоюз (ЕС) введет новые санкции против Минска в связи с инцидентом с самолетом компании Ryanair. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Брюссель пойдет дальше, поскольку в решении ЕС в понедельник говорится о подготовке новых санкций в дополнении к тем, которые были уже приняты в период выборов в Белоруссии. По его словам, Евросоюз намерен принимать санкции не только против отдельных лиц, но и против организаций.

Белорусские власти «уже не знают никаких границ в своем дестабилизирующем и репрессивном поведении», заявил он. ЕС в понедельник отреагировал на действия Минска «со всей твердостью и единством». Брюссель инициирует расследование по линии Международной организации гражданской авиации.

Европейские страны после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair решили запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты Евросоюза и использовать его воздушное пространство. Брюссель дал рекомендации избегать воздушное пространство Белоруссии. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО и Евросоюз обратить внимание на инцидент.