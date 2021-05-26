Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею

Рига, 26 мая. Канадские хоккеисты после трех подряд поражений выиграли сборную Норвегии со счетом 4:2.

Игра проходила без зрителей, что не помешало эффектно начать эту встречу. Уже на первой минуте игры канадец Браун забрасывает шайбу в ворота норвежского голкипера. Далее игра не становилась скучной. Канадцы еще трижды поражали ворота норвежцев, дважды отличился Хенрик и шайбу на свой счет записал Эндрю Манджапане.

Сборная Канады прервала серию из рех подряд поражений на этом ЧМ в Риге. После этой победы хоккеисты из Канады занимают шестое место в турнирной таблице группы В. Норвежцы с тремя очками находятся на седьмой строчке таблицы.

Канадцы проиграли первый три игры чемпионата мира в Риге. Это хоккеисты из Канады допустили впервые в истории мировых первенств. Первую игру канадские хоккеисты проиграли сборной Латвии, далее было поражение от США и сборной Германии.