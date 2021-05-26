Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод

Москва, 26 мая. Первая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — вспомнила о том, как трое их детей восприняли уход отца из семьи. Об этом она рассказала в студии YouTube-шоу Агаты Муцениеце MamBook.

Валерий и Ирина прожили в браке 23 года и развелись девять лет назад. За это время у них родились три дочери — Инга, Софья и Арина. Им пришлось пережить развод родителей в маленьком возрасте – младшей было всего три года, а средней семь. Поначалу, детям было сложно принять сторону отца. При этом мама не пыталась настроить дочерей против папы.

«Истории вроде «папа уехал на гастроли и скоро приедет» и другие подобного рода сказки работают только поначалу. Когда девочки подросли, я объясняла свою позицию, потому что понимала — дальше будут проблемы. Все травмы у нас из детства», — рассказала Ирина.

Ситуацию усложняла пресса, которая «не щадила» девочек, призналась экс-супруга певца. Больше всего досталось старшей дочери, поскольку на тот момент она все понимала. Ирина, в свою очередь, старалась не обращать на это внимание и пыталась проанализировать собственные ошибки, из-за которых разрушилась семья.

«Я понимала, что все имеет свою логику и причину, почему так произошло. Внутри себя я искала ответы до нулевой точки. В какой-то момент я начиталась, и мне стало все ясно», — призналась экс-супруга Меладзе.

Напомним, причиной расставания Валерия Меладзе с первой женой стал его тайный роман с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Они поженились в 2014 году.

Недавно Ирина Меладзе нелестно отозвалась о новых звездах, которые становятся популярными в соцсетях. По ее словам, экс-супруги певца, в соцсетях царит хаос, а образование, мораль и этика сейчас не в моде.