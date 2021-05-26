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26 мая 23:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
23:00
Политика
Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
22:06
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
Политика
Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19
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Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод

Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
v-meladze.ru

Москва, 26 мая. Первая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — вспомнила о том, как трое их детей восприняли уход отца из семьи. Об этом она рассказала в студии YouTube-шоу Агаты Муцениеце MamBook.

Валерий и Ирина прожили в браке 23 года и развелись девять лет назад. За это время у них родились три дочери — Инга, Софья и Арина. Им пришлось пережить развод родителей в маленьком возрасте – младшей было всего три года, а средней семь. Поначалу, детям было сложно принять сторону отца. При этом мама не пыталась настроить дочерей против папы.

«Истории вроде «папа уехал на гастроли и скоро приедет» и другие подобного рода сказки работают только поначалу. Когда девочки подросли, я объясняла свою позицию, потому что понимала — дальше будут проблемы. Все травмы у нас из детства», — рассказала Ирина.

Ситуацию усложняла пресса, которая «не щадила» девочек, призналась экс-супруга певца. Больше всего досталось старшей дочери, поскольку на тот момент она все понимала. Ирина, в свою очередь, старалась не обращать на это внимание и пыталась проанализировать собственные ошибки, из-за которых разрушилась семья.

«Я понимала, что все имеет свою логику и причину, почему так произошло. Внутри себя я искала ответы до нулевой точки. В какой-то момент я начиталась, и мне стало все ясно», — призналась экс-супруга Меладзе.

Напомним, причиной расставания Валерия Меладзе с первой женой стал его тайный роман с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Они поженились в 2014 году.

Недавно Ирина Меладзе нелестно отозвалась о новых звездах, которые становятся популярными в соцсетях. По ее словам, экс-супруги певца, в соцсетях царит хаос, а образование, мораль и этика сейчас не в моде.

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дети развод инстаграм валерий меладзе
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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
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