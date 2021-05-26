SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink

Флорида, 26 мая. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

Запуск ракеты с очередным набором спутников состоялся в 21:59 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Планируется, что использованная в прошлых запусках первая ступень ракеты-носителя вновь будет возвращена на Землю. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Прошлый запуск SpaceX с 52 микроспутниками Starlink прошел 16 мая. Вместе с этими спутниками на орбиту выведены спутники компаний Tyvak и Capella Space. Первая ступень ракеты уже применялась ранее в семи пусках SpaceX.