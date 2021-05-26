Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Нью-Йорк, 26 мая. Основатель Amazon Джефф Безос сообщил об уходе с поста гендиректора компании.

На годовом собрании акционеров Безос заявил, что уйдет с поста генерального директора Amazon 5 июля. Его место займет исполнительный директор Amazon Энди Ясси, сообщили в агентстве Associated Press.

«Мы выбрали эту дату, потому что это сентиментально для меня», — заявил основатель компании.

Безос займет должность исполнительного директора Amazon. Он будет заниматься новыми продуктами и инициативами.

Ранее Безос продал акции Amazon на 6,7 млрд долларов. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Безос с 3 по 6 мая продал ценные бумаги на сумму 4,91 млрд долларов. Еще 521,936 тысячи акций Amazon на сумму 1,7 млрд долларов он продал 7 и 10 мая. Таким образом, глава компании продал более 2 млн акций.