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новостей
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
23:00
Политика
Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
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22:03
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Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19
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Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии

  /   Обновлено: 26 мая 2021 22:13
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 26 мая. Арестованная гражданка РФ в международном аэропорту Минска София Сапега имеет официальный вид на жительство в Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Лидер Белоруссии также добавил, что у правительства было полное право задержать Сапегу и Романа Протасевича на территории страны. Президент также добавил, что каждый, кто нарушил закон, должен понести наказание.

Напомним, что инцидент произошел 23 мая, когда воздушное судно авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс. Совершил экстренную посадку в международном аэропорту Минска по приказу властей Белоруссии. В ходе спецоперации был задержан блогер и политический активист Роман Протасевич, а также его девушка София Сапега.

Ранее политики и юристы доходчиво объяснили, почему в России настаивают на выдаче Сапеги. МИД РФ будет добиваться экстрадиции гражданки на территорию нашей страны для обеспечения защиты ее прав и свобод, независимо от совершенных ею правонарушений и политических взглядов.

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россия белоруссия лукашенко сапега
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Все новости / Политика / Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
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