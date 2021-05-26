Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии

Минск, 26 мая. Арестованная гражданка РФ в международном аэропорту Минска София Сапега имеет официальный вид на жительство в Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Лидер Белоруссии также добавил, что у правительства было полное право задержать Сапегу и Романа Протасевича на территории страны. Президент также добавил, что каждый, кто нарушил закон, должен понести наказание.

Напомним, что инцидент произошел 23 мая, когда воздушное судно авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс. Совершил экстренную посадку в международном аэропорту Минска по приказу властей Белоруссии. В ходе спецоперации был задержан блогер и политический активист Роман Протасевич, а также его девушка София Сапега.

Ранее политики и юристы доходчиво объяснили, почему в России настаивают на выдаче Сапеги. МИД РФ будет добиваться экстрадиции гражданки на территорию нашей страны для обеспечения защиты ее прав и свобод, независимо от совершенных ею правонарушений и политических взглядов.