Москва, 26 мая. Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии заявил о неких агрессивных действиях России, пишет агентство PAP.

Польский лидер известен своими резкими высказываниями в адрес России. В очередной раз он не удержался от антироссийской риторики на встрече членов Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС).

«Российские действия, агрессивные, имперские, которые везут людям возможности для развития, забирают людям нормальную жизнь, приводят к разрушению государств», — цитирует агентство PAP слова Анджея Дуда.

Он призвал международное сообщество к принятию мер по сдерживанию России и пообещал поднять этот вопрос на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Стоит отметить, что западные политики регулярно заявляют о «российской угрозе». Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что РФ ни на кого не собиралась и не собирается нападать. «Угроза» является лишь «выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».