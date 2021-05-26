Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету

Афины, 26 мая. Авиавласти Греции выпустили заявление, в котором опровергли сообщения о полученных угрозах экстренно севшему в Минске самолету Ryanair.

Напомним, самолет авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В целях сопровождения авиалайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

Позднее стало известно, что этим рейсом летел основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого белорусские власти обвиняют в создании экстремистского сообщества, а также призывах к массовым беспорядкам.