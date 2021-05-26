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Ближний Восток
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Политика
Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
22:06
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
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Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
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За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19
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Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету

  /   Обновлено: 26 мая 2021 22:18
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
pixabay.com  /  937983

Афины, 26 мая. Авиавласти Греции выпустили заявление, в котором опровергли сообщения о полученных угрозах экстренно севшему в Минске самолету Ryanair.

Напомним, самолет авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В целях сопровождения авиалайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

Позднее стало известно, что этим рейсом летел основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого белорусские власти обвиняют в создании экстремистского сообщества, а также призывах к массовым беспорядкам.

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белоруссия греция ryanair
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