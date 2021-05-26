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Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
23:00
Политика
Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
22:06
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
Политика
Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19
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Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР

ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 26 мая. Бронеавтомобиль многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) подорвался на мине в юго-западной части республики. Об этом сообщает местное издание Ndjoni Sango.

Инцидент произошел на трассе Дилампоко – Гамбула. Сообщается, что в результате взрыва серьезные ранения получили три миротворца. «Голубые каски» передвигались внутри транспорта, что защитило их от более серьезных последствий.

Следует отметить, что ввоз мин на территорию Центральноафриканской Республики запрещен оружейным эмбарго ООН. Однако после разгрома крупных бандформирований, остатки боевиков начали устраивать диверсии против Вооруженных сил ЦАР и местного населения. Подобная тактика подразумевает использование различных взрывных устройств.

Жители высказали предположение, что сотрудники МИНУСКА подорвались на собственной мине, которую отправили боевикам в виде помощи.

Граждане республики и раньше подозревали миротворцев в снабжении незаконных вооруженных формирований оружием. Центральноафриканское издание Ndjoni Sang со ссылкой на собственный источник сообщило, что в город Босангоа, который расположен на севере ЦАР, прибыли 17 транспортных средств ООН, в них находилось военное снаряжение и мины бельгийского производства.

Жертвами взрывчатых устройств чаще всего становятся мирные жители. Так, на дороге Бабуа — Абба на мину наехало мототакси: погибли водитель, женщина и двое детей. Позже у Амадагазы подорвался автомобиль правительственной армии. Последним инцидентом стал взрыв рядом с деревней Коло. В ловушку попала машина священника. Он выжил, однако два других пассажира скончались.

Население страны все чаще высказывает недовольство по поводу присутствия миротворцев в Центральноафриканской республике. Люди организовали крупные демонстрации, требуя вывести контингент ООН. Они не раз отмечали, что сотрудники миссии , даже присутствуя в непосредственной близости от мест нападений боевиков, не пробовали им противодействовать.

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оон цар
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