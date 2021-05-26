Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения

Москва, 26 мая. Российская компания «Сухой» приступила к разработке легкого однодвигательного истребителя пятого поколения. Авиаэксперт Олег Пантелеев оценил важность такой технологии.

В российской авиации одновременно используются два вида истребителей — легкие и тяжелые. У них разные цели, они решают различные задачи, отметил эксперт. До недавнего времени в России не было легкого истребителя пятого поколения, тяжелым в этом поколении выступает Су-57.

Задачей легкого истребителя является защита наземного объекта и решение универсальных задач в небольшом удалении от базы. На борту у него меньший объем топлива, соответственно, радиус применения у него меньше, пояснил Пантелеев.

«Все-таки здравый смысл возобладал, потому что однодвигательный самолет всегда будет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом, если мы рассматриваем сопоставимые характеристики», — заявил авиаэксперт, комментируя новую разработку «Сухого».

Опасения, что при отказе единственного двигателя потеря самолета неизбежна, Пантелеев счел несущественными. С учетом новых технологий ситуации с поломкой двигателя является довольно редким явлением. Катапультирование спасет жизнь летчику, отметил Пантелеев.

Авиаконструкторам предстоит преодолеть ряд сложностей при создании нового истребителя пятого поколения. Это связано с повышенными требованиями к нему, которые порой весьма противоречивы.

«Низкая заметность и сверхнагруженность, большая продолжительность полета и по возможности совершение сверхзвукового броска; скрытое размещение средств вооружения и увеличение номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, включая дальнобойные и относительно крупногабаритные ракеты», — перечислил эксперт задачи, которые придется решить конструкторам.

Главная сложность заключается в оптимизации этих требований, пояснил Пантелеев. Самолет должен быть конкурентным по цене, чтобы привлечь экспортных покупателей и не слишком обременить российский бюджет.

В России приступили к испытанию шлема дополненной реальности для тренировки пилотов истребителя пятого поколения Су-57. Летчики могут «тренироваться» в полетах в сложных метеоусловиях и в ночное время.