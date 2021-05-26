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новостей
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
23:00
Политика
Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
22:06
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
Политика
Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
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Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения

Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 26 мая. Российская компания «Сухой» приступила к разработке легкого однодвигательного истребителя пятого поколения. Авиаэксперт Олег Пантелеев оценил важность такой технологии.

В российской авиации одновременно используются два вида истребителей — легкие и тяжелые. У них разные цели, они решают различные задачи, отметил эксперт. До недавнего времени в России не было легкого истребителя пятого поколения, тяжелым в этом поколении выступает Су-57.

Задачей легкого истребителя является защита наземного объекта и решение универсальных задач в небольшом удалении от базы. На борту у него меньший объем топлива, соответственно, радиус применения у него меньше, пояснил Пантелеев.

«Все-таки здравый смысл возобладал, потому что однодвигательный самолет всегда будет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом, если мы рассматриваем сопоставимые характеристики», — заявил авиаэксперт, комментируя новую разработку «Сухого».

Опасения, что при отказе единственного двигателя потеря самолета неизбежна, Пантелеев счел несущественными. С учетом новых технологий ситуации с поломкой двигателя является довольно редким явлением. Катапультирование спасет жизнь летчику, отметил Пантелеев.

Авиаконструкторам предстоит преодолеть ряд сложностей при создании нового истребителя пятого поколения. Это связано с повышенными требованиями к нему, которые порой весьма противоречивы.

«Низкая заметность и сверхнагруженность, большая продолжительность полета и по возможности совершение сверхзвукового броска; скрытое размещение средств вооружения и увеличение номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, включая дальнобойные и относительно крупногабаритные ракеты», — перечислил эксперт задачи, которые придется решить конструкторам.

Главная сложность заключается в оптимизации этих требований, пояснил Пантелеев. Самолет должен быть конкурентным по цене, чтобы привлечь экспортных покупателей и не слишком обременить российский бюджет.

В России приступили к испытанию шлема дополненной реальности для тренировки пилотов истребителя пятого поколения Су-57. Летчики могут «тренироваться» в полетах в сложных метеоусловиях и в ночное время.

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истребитель су-57 авиаэксперт
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