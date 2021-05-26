Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран

Абуджа, 26 мая. Президент Нигерии Мохаммад Бухари созвал внеочередной саммит глав государств и правительств. В их числе президенты Нигера, ЦАР, председатель Переходного военного совета, а также представители Камеруна, Ливии и Судана.

Лидеры обсудят растущие угрозы безопасности в регионе Сахеля и озера Чад, политические отношения, экономические связи и ситуацию в Чаде.

Махамат Деби, сын покойного главы чадской республики, выступит с докладом о событиях в его стране. На переговорах также затронут тему террористической угрозы, исходящей от таких организаций, как ИГИЛ1 и «Боко Харам»1 (запрещены на территории РФ). Важной темой саммита станет переброска воды из ЦАР в ЧАД. По окончанию обсуждений ожидается официальное коммюнике глав африканских государств.

Не исключено, что главы затронут вопрос вооруженного переворота в Мали, в ходе которого вице-президент переходного периода Ассими Гойта захватил власть, отправив под арест временных президента и премьер-министра.

Ранее Бухари встретился с лидером Центральноафриканской республики Фостен-Арканжем Туадера и обсудили дальнейшие планы на грядущее сотрудничество.

1 Организация запрещена на территории РФ.