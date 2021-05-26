Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака

Москва, 26 мая. Одиночество не всегда тяготит женщин. Астрологи назвали знаки зодиака, представительницы которых предпочитают жизнь без мужчин и не боятся остаться «в девках».

Представительниц знака Весов постоянно преследуют сомнения, об этом говорит и символ знака — весы. Женщины этого знака колеблются в отношениях с избранниками, впадая в крайности. Дамы-Весы то планируют свадьбу и кучу детей, спустя какое-то время уже говорят о расставании. Такие скачки не идут на пользу отношениям, считают астрологи. А вот себя женщины-Весы любят безоговорочно, и чаще всего приходят к выводу, что спокойней и комфортней жить в одиночестве.

Дамы-Водолеи свободолюбивы, эксцентричны и любопытны. Они стремятся к переменам, любят жизнь, и это плохо сочетается с ролью хранительницы очага. Романы у Водолеев всегда бурные и страстные, но астрологи уверяют, что женщины этого знака всегда верны своим избранникам.

Отношения между женщиной-Водолеем и ее мужчиной портятся, когда он делает попытки контролировать ее жизнь. Это послужит поводом для Водолея разорвать отношения и впредь не связывать свою жизнь с представителями сильного пола. Даме-Водолею не будет скучно самой с собой, у нее весьма интересный и многогранный внутренний мир.

Для дам-Стрельцов свобода и независимость — превыше всего. Стрельцы не любят подстраиваться под окружающих, что создает проблемы в отношениях с противоположным полом. Женщины этого знака не признают уборку и готовку достойными занятиями, роль примерной хозяйки им не по душе. Натура женщин-Стрельцов желает приключений и бурных страстей. Выбор Стрельцов известен заранее — они всегда выбирают себя, им важно сохранить индивидуальность, а не создать семью.

Астрологи назвали знаки зодиака, представителям которых не суждено быть вместе. Звезды влияют на все аспекты жизни, в том числе на отношения между мужчиной и женщиной.