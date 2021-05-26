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новостей
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
23:00
Политика
Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
22:06
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
Политика
Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
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Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
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Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака

Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
pxhere.com

Москва, 26 мая. Одиночество не всегда тяготит женщин. Астрологи назвали знаки зодиака, представительницы которых предпочитают жизнь без мужчин и не боятся остаться «в девках».

Представительниц знака Весов постоянно преследуют сомнения, об этом говорит и символ знака — весы. Женщины этого знака колеблются в отношениях с избранниками, впадая в крайности. Дамы-Весы то планируют свадьбу и кучу детей, спустя какое-то время уже говорят о расставании. Такие скачки не идут на пользу отношениям, считают астрологи. А вот себя женщины-Весы любят безоговорочно, и чаще всего приходят к выводу, что спокойней и комфортней жить в одиночестве.

Дамы-Водолеи свободолюбивы, эксцентричны и любопытны. Они стремятся к переменам, любят жизнь, и это плохо сочетается с ролью хранительницы очага. Романы у Водолеев всегда бурные и страстные, но астрологи уверяют, что женщины этого знака всегда верны своим избранникам.

Отношения между женщиной-Водолеем и ее мужчиной портятся, когда он делает попытки контролировать ее жизнь. Это послужит поводом для Водолея разорвать отношения и впредь не связывать свою жизнь с представителями сильного пола. Даме-Водолею не будет скучно самой с собой, у нее весьма интересный и многогранный внутренний мир.

Для дам-Стрельцов свобода и независимость — превыше всего. Стрельцы не любят подстраиваться под окружающих, что создает проблемы в отношениях с противоположным полом. Женщины этого знака не признают уборку и готовку достойными занятиями, роль примерной хозяйки им не по душе. Натура женщин-Стрельцов желает приключений и бурных страстей. Выбор Стрельцов известен заранее — они всегда выбирают себя, им важно сохранить индивидуальность, а не создать семью.

Астрологи назвали знаки зодиака, представителям которых не суждено быть вместе. Звезды влияют на все аспекты жизни, в том числе на отношения между мужчиной и женщиной.

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отношения одиночество знаки зодиака
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Все новости / Общество / Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
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