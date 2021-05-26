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новостей
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
23:00
Политика
Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
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Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
Политика
Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19
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Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи

  /   Обновлено: 26 мая 2021 22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
Global Look Press  /  © Mohammed Mohammed / Xinhua

Банги, 26 мая. Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) обвинила в распространении заведомо ложной информации центральноафриканское издание Corbeau News, которое сообщило о гибели шофера WFP и его помощника в засаде боевиков на юго-востоке ЦАР.

Фейкомет со стажем

Corbeau News известно вбросами о действиях российских инструкторов и армии республики. Своими материалами информационное агентство пыталось посеять панику среди населения и дискредитировать российских специалистов, занимающимся обучением национальной армии страны.

К примеру, медиаплтаформа публиковала ролик с бойцом вооруженных сил ЦАР, которого пытались выдать за попавшего в плен к боевикам инструктора из РФ. Работников СМИ не смутил даже тот факт, что показанный ими человек относится к негроидной расе. Опровергать вброс пришлось лично послу Москвы в Банги Владимиру Титоренко.

Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
mid.ru  / Посольство Российской Федерации в Центральноафриканской Республике

Помимо этого, на страницах Corbeau появлялись сообщения о якобы сбитом боевиками российском вертолете, который сопровождал колонну грузовиков по маршруту Банги – Белоко. А незадолго до окончательной зачистки этой важной для снабжения столицы ЦАР трассы издание заявило, будто бандиты сами, по гуманитарным соображениям, прекратили блокировать дорогу. Все эти вбросы впоследствии получили официальное опровержение.

В конце февраля правительство ЦАР заблокировало доступ к сайту издания на территории страны за распространение дезинформации.

Атака на WFP

Но, как оказалось, журналисты Corbeau не стесняются выкладывать фейковые новости и о международных гуманитарных организациях, если возникает необходимость создать впечатление об отсутствии безопасности в Центральноафриканской Республике.

Так, заместитель директора WFP Алина Румонг направила письмо главному редактору Corbeau News с требованием опубликовать опровержение несоответствующего действительности материала.

Она подчеркнула, что ни один грузовик не сталкивался с какими-либо затруднениями в указанном районе, и сведений о гибели сотрудников WFP в ЦАР также не поступало.

Более того, ни один представитель организации не давал интервью Corbeau News, хотя в материале издания процитирован менеджер WFP «пожелавший остаться неизвестным». Также статья снабжена архивным фото, вводящим читателя в заблуждение.

«Вы не понимаете, это другое»

При этом ранее группа независимых экспертов ООН опубликовала доклад, в котором безосновательно обвинила работающих в ЦАР инструкторов в различных преступлениях против населения республики.

Как отметил глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов, создатели доклада не проводили опросы среди местного населения и не общались с российскими инструкторами. Вместо этого они пользовались заявлениями ангажированных источников, одним из которых мог оказаться Corbeau News.

Министр связи и официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги также подчеркнул, что обвинения экспертов ООН не соответствуют действительности. Он заявил, что эти выпады не подкреплены доказательствами, и при этом полностью совпадают с преступлениями боевиков.

Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
facebook.com  / Ange Maxime Kazagui

Тогда же министерство внутренних дел республики обратилось в Организацию Объединенных наций с требованием предоставить материалы, на основании которых составлялся так называемый доклад.

Пока ООН подходили фейки, которые транслирует заблокированное властями ЦАР издание, их достоверность не подвергалась ни малейшим сомнениям. Однако, когда под ударом оказалась WFP, выяснилось, что в отношении собственных сотрудников организация подобные вбросы терпеть не намерена.

Информационная война против РФ

Следует отметить, что со стороны Франции против российских инструкторов, занимающихся обучением национальной армии ЦАР развернулась настоящая информационная война. В Елисейском дворце видят утрату влияния в бывшей колонии и пытаются с помощью фейков в центральноафриканских СМИ создать почву для нападок на действия Москвы.

Последней попыткой дискредитировать помощь РФ африканской стране стала публикация топорного фейка в издании Le Nouveau Centrafrique.

В качестве доказательства преступлений, якобы совершенных россиянами, журналисты Пятой республики использовали кадры из нового боевика «Турист», премьера которого прошла 14 мая на центральном стадионе Банги. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей высмеял этот вброс, отметив, что большего дилетантства представить попросту невозможно.

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африка цар
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