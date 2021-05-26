Лена Миро прошлась по Бузовой за фотосессию в монастыре с открытым пупком

Москва, 26 мая. Скандально известный блогер Лена Миро не смогла промолчать, когда увидела свежие снимки Ольги Бузовой из женского монастыря в Симферополе. Она пристыдила теледиву за внешний вид.

Миро в личном блоге на Livejournal заявила, что прекрасно понимает мотивы поющей телеведущей, которая пришла в женский монастырь с фотографом. По словам писательницы, для исполнительницы хита «Мало половин», которая на часто заявляет, что верит в бога, на самом деле было важно сделать привлекательные снимки. Ради контента она не стала надевать косынку на голову, как положено в православии, а также заявилась в Свято-Троицкий женский монастырь в костюме с рваными штанами и коротком свитшоте, оголяющим пупок.

«Хотя бы ради уважения к тем, кто туда зачем-то пустил, можно было надеть юбку, платок и скрыть пупок? Чисто из норм приличия. Из уважения к себе, уместности», — резко высказалась Миро.

Блогер считает, что Ольга Бузова серьезно не воспринимала священнослужителя, который позировал рядом с ней на фоне иконы. Для теледивы этот человек был просто «атрибутом фотосессии», заявила Миро. Писательница продемонстрировала в публикации архивные кадры Бузовой, которая все-таки может выглядеть прилично — на встречу с Рамзаном Кадыровом она надела закрытый наряд и платок.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на публикацию знаменитости. В комментариях к ее посту нашлись люди, которые разделяют позицию Лены Миро. По их мнению, в подобных местах нужно не фотографироваться, а молиться.

«В штанах? В церковь? Без головного убора? Что за богохульство!»; «А зачем показывать, что были в храме? Такие вещи делают молча. И в храм ходят в юбке, платье и с косынкой»; «А что не в трусах?»; «Платье не судьба надеть?» — вопрошают в комментариях под постом Бузовой возмущенные фолловеры, с которыми знаменитость не стала вступать в диалог.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» эмоционально отреагировала на нападки хейтеров по поводу чрезмерного использования фотошопа на снимках. Бузова заявила, что считает обработку кадров в графических редакторах абсолютно нормальным явлением.