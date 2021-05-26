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Лена Миро прошлась по Бузовой за фотосессию в монастыре с открытым пупком
Все новости
26 мая 23:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
23:00
Политика
Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
22:06
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
Политика
Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19
21:48
Шоу-бизнес
Лена Миро прошлась по Бузовой за фотосессию в монастыре с открытым пупком
Все новости

Лена Миро прошлась по Бузовой за фотосессию в монастыре с открытым пупком

Шоу-бизнес
Лена Миро прошлась по Бузовой за фотосессию в монастыре с открытым пупком
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 26 мая. Скандально известный блогер Лена Миро не смогла промолчать, когда увидела свежие снимки Ольги Бузовой из женского монастыря в Симферополе. Она пристыдила теледиву за внешний вид.

Миро в личном блоге на Livejournal заявила, что прекрасно понимает мотивы поющей телеведущей, которая пришла в женский монастырь с фотографом. По словам писательницы, для исполнительницы хита «Мало половин», которая на часто заявляет, что верит в бога, на самом деле было важно сделать привлекательные снимки. Ради контента она не стала надевать косынку на голову, как положено в православии, а также заявилась в Свято-Троицкий женский монастырь в костюме с рваными штанами и коротком свитшоте, оголяющим пупок.

«Хотя бы ради уважения к тем, кто туда зачем-то пустил, можно было надеть юбку, платок и скрыть пупок? Чисто из норм приличия. Из уважения к себе, уместности», — резко высказалась Миро.

Блогер считает, что Ольга Бузова серьезно не воспринимала священнослужителя, который позировал рядом с ней на фоне иконы. Для теледивы этот человек был просто «атрибутом фотосессии», заявила Миро. Писательница продемонстрировала в публикации архивные кадры Бузовой, которая все-таки может выглядеть прилично — на встречу с Рамзаном Кадыровом она надела закрытый наряд и платок.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на публикацию знаменитости. В комментариях к ее посту нашлись люди, которые разделяют позицию Лены Миро. По их мнению, в подобных местах нужно не фотографироваться, а молиться.

«В штанах? В церковь? Без головного убора? Что за богохульство!»;

«А зачем показывать, что были в храме? Такие вещи делают молча. И в храм ходят в юбке, платье и с косынкой»;

«А что не в трусах?»;

«Платье не судьба надеть?» — вопрошают в комментариях под постом Бузовой возмущенные фолловеры, с которыми знаменитость не стала вступать в диалог.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» эмоционально отреагировала на нападки хейтеров по поводу чрезмерного использования фотошопа на снимках. Бузова заявила, что считает обработку кадров в графических редакторах абсолютно нормальным явлением.

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бузова миро фотосессия православный монастырь
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Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро прошлась по Бузовой за фотосессию в монастыре с открытым пупком
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